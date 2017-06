Guns 'n' Roses a Bologna, i fan assediano l'albergo prima del concerto di Imola

(Agenzia Vista) Bologna, 10 giugno 2017 Tutto pronto per il concerto a Imola dei Guns 'n' Roses, ora nel capoluogo emiliano dove hanno l'albergo. I fan sono fuori dall'Hotel da prima che i rocker arrivassero in Italia. Per una coincidenza Pierce Brosnan e' nello stesso albergo della band americana e quando e' uscito dall'albergo i fan hanno iniziato a gridare, entusiasmo che e' subito scemato quando hanno capito che non si trattava di uno dei componenti della band. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev