(Agenzia Vista) USA, 29 ottobre 2019 Halloween alla Casa Bianca, dolcetti (ma non scherzetti) da Trump e Melania per i bambini Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la moglie Melania accolgono nei giardini della Casa Bianca alcuni bambini per celebrare la tradizionale festa di fine ottobre Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev