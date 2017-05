Hamas: "Eroico" sciopero della fame dei detenuti palestinesi

Roma, (askanews) - Nel suo primo intervento pubblico da quando è stato eletto, il nuovo leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ha espresso sostegno per i detenuti palestinesi in sciopero della fame."Questa visita è un messaggio per i nostri eroici prigionieri ed è: la vostra causa è e resta una delle massime priorità della leadership di Hamas".Haniyeh, divenuto premier dell'Anp (Autorità Nazionale Palestinese) dopo le elezioni legislative del 2006, è stato eletto leader del movimento radicale palestinese il 6 maggio 2017 al posto di Khaled Mesh'al.