Hamon è il candidato della sinistra alle presidenziali francesi

Parigi (askanews) - Benoit Hamon è il candidato della sinistra alle prossime presidenziali francesi. L'ex ministro dell'Istruzione, 49 anni, rappresentante dell'ala più radicale del Partito socialista, ha staccando nettamente al ballottaggio delle primarie per la candidatura all'Eliseo l'ex premier, il moderato Manuel Valls, 54 anni.Hamon ha ottenuto oggi il 58,65% delle preferenze, contro il 41,35% di Valls in un voto che ha visto un'affluenza nettamente superiore a quella del primo turno. "Questa sera la sinistra ha rialzato al testa, si dirige verso il futuro e vuole vincere", ha detto Hamon.La sua vittoria però secondo i sondaggi non aiuta la già complicata corsa verso l'Eliseo dei socialisti arrivati a questo confronto interno in un quadro di forti divisioni e generale debolezza. Il prossimo 23 aprile, giorno delle votazioni, i socialisti si fermerebbero al primo turno delle presidenziali, addirittura al quinto posto, lasciando la strada spianata verso il ballottaggio alla leader dell'estrema destra Marine Le Pen al candidato della destra Francois Fillon, quest'ultimo in grossa difficoltà per lo scandalo legato all'assunzione della moglie Penelope come assistente parlamentare.