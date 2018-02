Harry e Meghan a Edinburgo, fidanzata reale perfetta in tartan

Edinburgo (askanews) - Perfetta e sempre più amata, Meghan Markle si è concessa insieme al regale fidanzato il principe Harry un bagno di folla a Edinburgo in occasione della loro prima visita ufficiale in Scozia, tappa dei loro impegni pubblici verso le nozze in agenda il 19 maggio. Prima di Edinburgo, Harry e Meghan sono stati a Nottingham, Brixton (Sud di Londra) e Cardiff.La coppia reale ha trascorso diversi minuti parlando alla folla assiepata sulla spianata davanti al Castello, dove hanno atteso il celebre cannone One O'Clock Gun, che spara tutti i giorni, esclusa la domenica, alle ore 13.00.Meghan si è presentata con un soprabito al ginocchio con motivo tartan - scelta scozzese molto apprezzata - di Burberry, sui classici toni del verde, blu e nero. Stessi colori per la coperta di Cruachan IV, il pony mascotte del Royal Regiment of Scotland, che non ha gradito le avances di Harry e ha tentato di morderlo, facendo scoppiare a ridere la fidanzata.A centinaia, tra la folla accorsa a vedere i fidanzati reali, hanno fatto a gara per fare gli auguri per le prossime nozze. Un un uomo con un mazzo di rose rosse ha gridato a Meghan: "non sposare lui, sposa me!".Poi il principe e la promessa sposa hanno visitato una panineria che sostiene i senzatetto, la Social Bite: non solo chi vive sulla strada può avere qui un pasto, ma può ottenere un posto nello staff.