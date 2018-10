Roma, (askanews) - "Questa è sicuramente la prima volta in cui ho parlato diverse lingue, quindi mi scuso se il mio accento non è stato buono ma ho dovuto provare".Il principe Harry, Duca di Sussex, insieme alla moglie Meghan, in attesa del primo figlio, ha visitato la città di Rotorua, in Nuova Zelanda e ha tentato di parlare maori. La tappa giunge al termine del primo tour internazionale della coppia reale, dopo Australia, Fiji e Tonga.