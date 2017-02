(Agenzia Vista) Piemonte VdA - 22 febbraio 2017 Un imprenditore italiano di 44 anni residente a Moncalieri è stato arrestato dai carabinieri di Cagliari per avere trasportato in Sardegna 400 chili di hashish, destinati al mercato della droga della zona, nascosti in blocchi apparentemente di cemento utilizzati per fare da contrappeso alle gru dei cantieri_Rete7 - fonte Web