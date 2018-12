(Agenzia Vista) Pavia, 12 dicembre 2018 "Salvini su Hezbollah? No comment. Esprimo il cordoglio per le vittime del terrorismo a Strasburgo, stasera partirò per Parigi e farò le condoglianze personali al presidente del parlamento francese". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico a margine di un incontro con gli studenti al Liceo Cairoli di Pavia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it