Hong Kong, 16 ago. (askanews) - "Do you hear the people sing?" la popolare canzone tratta dal musical "I Miserabili" diventa una sorta di inno della protesta per la democrazia a Hong Kong. Durante l'occupazione dell'aeroporto della città, ex colonia britannica, i manifestanti hanno intonato il brano per chiedere che la loro voce venga ascoltata. Alcuni maestri d'orchestra hanno suonato la musica scritta da Claude-Michel Sch nberg e la gente si è messa a cantare.