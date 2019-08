Hong Kong, nuova manifestazione all'aeroporto

Roma, 13 ago. (askanews) - Centinaia di manifestanti pro-democrazia hanno organizzato una nuova manifestazione, all'aeroporto di Hong Kong. Dopo un stop 'strategico', ieri sera 12 agosto, i giovani manifestanti hanno ripreso ad affluire nello scalo che fatica a tornare ai normali livelli di traffico.Gli slogan: "Alzati Hong Kong, rialzati per la libertà". I manifestanti bloccano i passeggeri all'arrivo all'aeroporto.Ieri, alla fine, sono stati oltre 300 i voli cancellati in unhub che è tra i principali al mondo. E anche oggi ci sono difficoltà sui voli in partenza.Il governo della Cina non aveva nascosto la sua rabbia e la suairritazione nei confronti dei manifestanti, denunciando come"terrorismo" alcune violenti proteste durante le settimane didisordini.