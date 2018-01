Hong Kong, rilasciato il leader del movimento democratico 2014

Hong Kong (askanews) - Dopo una settimana di carcere è stato rilasciato su cauzione Joshua Wong. Il volto dell'imponente movimento filodemocratico dell'autunno 2014 a Hong Kong è stato condannato a tre anni di reclusione per aver ostacolato losgombero di un accampamento. È la sua seconda condanna al carcereper il suo ruolo nella "Rivolta degli ombrelli"."Mi aspetto di ritornare in prigione nel giro di qualche mese o semestre. Sarà solo un momento di pausa per organizzarci per combattere per un futuro migliore per Hong Kong", ha spiegato Wong, leader del movimento che nel 2014 è sceso in piazza per contestare il potere centrale di Pechino e per chiedere maggiore autonomia per l'ex colonia britannica.Il giovane 21enne, che si è dichiarato colpevole per il capo di imputazione di oltraggio, è stato rilasciato su cauzione in attesa di una decisione di appello sulla sua condanna a sei mesi di reclusione per un altro reato relativo alle manifestazioni."Alti e bassi e l'incertezza, sembrano essere diventati la norma sotto la repressione di questo governo autoritario. Non importa quanto tempo passerò in carcere, spero che questo possa incoraggiare la gente di Hong Kong a sostenere il movimento democratico", ha concluso Joshua Wong.