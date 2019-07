Hong Kong, 15 lug. (askanews) - Ancora disordini a Hong Kong. Decine di migliaia di persone sonoscese di nuovo in strada per protestare contro ilgoverno. In un centro commerciale vicino alle strade dei cortei si sono registrati anchescontri tra la polizia e un piccolo gruppo di dimostranti.I manifestanti chiedono le dimissioni della leader Carrie Lam,l'indipendenza della regione, area autonoma della Cina, eprotestano contro la controversa legge sull'estradizione.