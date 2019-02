Huawei presenta Mate X, il suo primo smartphone pieghevole

Barcellona, 25 feb. (askanews) - Dopo Samsung anche Huawei ha presentato il suo nuovo gioiello in anteprima al Mobile World Congress di Barcellona. Il Mate X, lo smartphone pieghevole pronto per funzionare con il 5G. Per il produttore cinese si tratta del primo modello pieghevole, uno smartphone in grado di trasformarsi in un piccolo tablet da 8 pollici."Huawei Mate X è il telefono 5G più rapido al mondo, ma è anche il telefono pieghevole più fine al mondo", ha annunciato orgoglioso Richard Yu, Ceo della divisione consumer di Huawei.Il cellulare sarà in vendita nel secondo semestre del 2019, per l'estate, a un prezzo non proprio per tutte le tasche: 2.299 euro. Ma Yu assicura che il prezzo si abbasserà. E che comunque per le sue potenzialità li vale tutti. "Siamo degli ingegeri, ci lavoriamo da tre anni, abbiamo utilizzato delle enormi risorse e tecnologie per lavorare sulla cerniera", ha spiegato.Il Mate X supporta il 5g e questo garantirà performance impensabili fino a poco tempo fa "Quanto è veloce? Con il 5G scaricheremo 1 giga in 3 secondi. 1,2,3, download immediato", ha spiegato Yu, annunciando anche che il Mate X è predisposto per due diverse fasi di 5g, quella imminente e quella futura.