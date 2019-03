I 50 anni di Nenette, orango star del Jardin de Plantes di Parigi

Roma, 18 mar. (askanews) - Compie 50 anni quest'anno Nenette, il famoso orango che ha trascorso la maggior parte della sua vita alle Menagerie del Jardin de Plantes di Parigi, incantando migliaia e migliaia di visitatori. Nata nella giungla del Borneo è arrivata in Francia quando aveva circa 3 anni.Con la sua età ha già raggiunto un traguardo di tutto rispetto per la sua specie (in natuira li oranghi vivono circa 40 anni)e nell'anno del compleanno speciale potrebbe essere pronta la sua nuova casa: sono infatti in corso i lavori per dargli uno spazio maggiore per farla vivere meglio.Nenette è stata anche la protagonista del documetario omonimo uscito nel 2010 del regista francese Nicolas Philibert.Abituata al pubblico, sembra consapevole della sua fama. Le piace portare un bidone davanti al vetro che la separa dai visitatori per sedercisi sopra e farsi immortalare. E' anche pittrice e si diverte a colorare su carta e su vetro, divertendo soprattutto i bambini.