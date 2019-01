I colombiani a Panama aspettando Francesco: vogliamo una vita

Panama, (askanews) - Sono circa cinquemila i giovani colombiani arrivati a Panama per partecipare alle Giornate Mondiali della Gioventù che dal 23 gennaio vedranno anche la partecipazione di Papa Francesco nel paese centramericano. Arrivano con speranza e anche con la preoccupazione di un processo di pace, quello fra il governo e le FARC, che nel loro paese subisce continue battute di arresto."E' una presenza di fede e di vita davvero gratificante, sono felice per quello che abbiamo vissuto e per quello che vivremo nei prossimi giorniPurtroppo in Colombia succedono cose non positive. Il processo di pace"."Nel nostro paese la speranza è andare avanti, avere un futuro. Abbiamo visto molti attentati negli ultimi tempi, purtroppo pochi giorni fa molte persone sono morte in un attentato terrorista in una scuola di polizia. Erano giovani che non sono riusciti a vivere nulla della loro vita. La speranza di noi giovani colombiani è di andare avanti; noi vogliamo avere una vita"."Non è la prima volta che vedo il Papa, era già venuto in Colombia, ma spero questa volta di vederlo più da vicino perché non ho avuto l'opportunità."