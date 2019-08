I due piccoli gemelli di panda rosso nello zoo di Chester

Roma, 28 ago. (askanews) - Due panda rossi di appena nove settimane sono stati visitati, per la prima volta, dai veterinari dello zoo di Chester in Gran Bretagna. Le analisi mostrano che si tratta di due gemelli, un maschio e una femmina, e che sono in buona salute.La popolazione dei panda rossa, considerati a rischio estinzione, è diminuita del 40 per cento negli ultimi cinquant'anni. Secondo lo zoo, 10mila panda rossi vivono ancora liberamente nei loro habitat naturali in Nepal, Bhutan, Birmania e Cina Meridionale.