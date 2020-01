I folli allenamenti del ballerino Smekalov, stella del Marinskij

Milano, 11 gen. (askanews) - Già che ci siete, provate a farlo voi: ecco il segreto dei danzatori russi, o meglio come si allena uno dei ballerini di punta del leggendario Teatro Marinskij di San Pietroburgo, lo stesso dal quale sono venuti fuori Rudolf Nureyev e Mikhail Barishnikov. Si tratta di Yurij Smekalov, solista e coreografo, osannato dalla stampa americana durante la sua tournée lo scorso autunno al Kennedy Center di Washington. I suoi allenamenti sui social stanno diventando un vero cult, massima espressione di abilità tecnica ed equilibrio.Già vincitore della Golden Mask, il più prestigioso premio teatrale della Russia nel primo decennio del nuovo millennio, Smekalov sa afferrare il pubblico con l'espressività della sua danza e della sua recitazione, trascinando la squadra di ballerini di uno dei principali templi della danza mondiale in coreografie nuove ed avvincenti.Dall'accademia Vaganova dove si è diplomato nel 1998 agli odierni flash mob danzanti, che Smekalov organizza nel corso delle tournée in giro per il mondo e poi posta su Instagram, l'aitante Yurij è l'emblema del ballerino dell'era moderna.