(Agenzia Vista) Washington, 05 dicembre 2018 I funerali di George H.W. Bush presso la Washington National Cathedral. Presenti alla cerimonia, in prima fila, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump assieme alla First Lady Melania e gli ex Jimmy Carter, Bill Clinton e Barack Obama. _Courtesy YouTube/Washington National Cathedral Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev