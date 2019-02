I gilet gialli a Sanremo: "Di Maio non ha incontrato un leader"

Sanremo, 8 feb. (askanews) - Luigi Di Maio "non ha incontrato un leader dei gilet gialli", ma in ogni caso il movimento francese "non ha nulla contro" il ministro del Lavoro italiano. A dirlo è Maxime Nicolle, 31 anni, "lavoro interinale nella logistica", volto noto e uno dei "leader de facto" dei gilets jaunes, arrivato con una piccola delegazione a Sanremo, sollevando curiosità e provocando un rafforzamento della sicurezza.Non vuole essere chiamato leader, ma solo membro "mediatizzato"del movimento: ed è lui a parlare con i cronisti accorsi ariprendere ed intervistare il drappello presentatosi a Sanremocon tanto di bandiere tricolori francesi.Di Maio, ha detto Nicolle, "ha incontrato delle persone chevogliono presentarsi in delle liste alle elezioni europee, ma che non rappresentano il movimento. Il movimento è di cittadini ed è rappresentato da tutti i cittadini che ne fanno parte, e non perché uno decide per tutti". Il vicepremier italiano martedì 5 febbraio ha incontrato una delegazione di "gilet gialli" francesi guidata da Christophe Chalençon.A chi gli chiedeva perché Di Maio abbia incontrato Chalençon sequest'ultimo non è un leader del movimento, Nicolle ha risposto:"Forse è stato male informato, forse non è stata colpa sua, non ho parlato con lui e non posso dire se l'abbia fatto apposta. Quel che posso dire è che non è così, non ha incontrato un leader, ma una persona che ha preso un'iniziativa di fare una lista per le europee. Ma su Di Maio, non ho nulla contro questo personaggio".Secondo Nicolle, i gilet gialli sono a Sanremo per portare un messaggio di pace: "Siamo venuti per salutare l'Italia e dire che fra i popoli italiano e francese non ci sono problemi, contrariamente al governo italiano e francese che a quanto pare hanno un problema in questo momento".