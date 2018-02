I lavoratori Fca Pomigliano a Sanremo incontrano Lo Stato Sociale: tifiamo per loro, musica è lotta

(Agenzia Vista) Liguria, 10 febbraio 2018 Sanremo 2018, i lavoratori Fca di Pomigliano abbiamo incontrato Lo Stato Sociale, tifiamo per loro Antonio Montella, Mimmo Mignano, Marco Cusano, Massimo Napolitano, Roberto Fabbricatore, sono questi i cinque lavoratori della Fca di Pomigliano reintegrati dopo il licenziamento ma che da due anni non possono più rientrare in fabbrica. Tre di loro sono arrivati a Sanremo per incontrare la band Lo Stato Sociale che si è presentata sul palco dell'Ariston con delle targhette con i loro cinque nomi. "Facciamo il tifo per loro" spiegano i lavoratori "anche con la musica si lotta". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev