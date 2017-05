I leader europei festeggiano Macron: una speranza per l'Europa

Roma, (askanews) - I leader europei si congratulano con Emmanuel Macron per la schiacciante vittoria alle presidenziali francesi contro Marine Le Pen, un segnale forte per un'Europa unita contro la minaccia dei nazionalismi e populismi dilaganti.Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha scritto su Twitter: "Evviva #Macron Presidente. Una speranza si aggira per l'Europa". Lo stesso messaggio è arrivato anche da Matteo Renzi, appena rieletto segretario del Pd: "La vittoria di #Macron scrive una straordinaria pagina di speranza per la Francia e per l'Europa. #EnMarche! #incammino"."Vive la France, Vive l Europe" ha twittato Federica Mogherini, alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, mentre il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, complimentandosi con Macron ha sottolineato come i francesi abbiano fatto la scelta per un "futuro europeo". Ora "insieme per un'Europa più forte e più giusta".Gli auguri sono arrivati anche da Angela Merkel. La vittoria di Macron è "una vittoria per un'Europa forte e unita", ha detto il portavoce della Cancelliera tedesca. E la premier britannica Theresa May si è congratulata con Macron, senza parlare però di Europa, nel pieno delle trattative per la Brexit, dicendosi pronta "a lavorare insieme su molte priorità condivise".A diverse ore dalla vittoria, il servizio stampa del Cremlino ha fatto sapere che il presidente russo Vladimir Putin ha mandato un telegramma a Macron, con l'invito a "superare la diffidenza reciproca" e ad "unire le forze". Mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha perso tempo: "Congratulazioni a Emmanuel Macron per la sua grande vittoria oggi come nuovo presidente della Francia, non vedo l'ora di lavorare con lui" ha scritto sulla sua pagina Twitter poco dopo aver appreso il risultato.