(Agenzia Vista) Berlino, 29 gennaio 2020 I panda gemelli dello Zoo di Berlino, Pit e Paule, sono pronti per il debutto in società Meng Xiang e Meng Yuane, i due cuccioli gemelli di panda presi in prestito dalla Cina. Il video postato dallo Zoo di Berlino che scrive: "I gemelli panda si sono esercitati per la loro prima uscita stamattina e da giovedì la famiglia panda sarà finalmente visibile ai visitatori" fonte Zoo Berlin. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev