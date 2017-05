Taormina (askanews) - I partner dei leader del G7 e dei paesi africani invitati alla sessione allargata dedicata alla crisi dei migranti, tra cui le star più ammirate Melania Trump e Brigitte Macron, hanno colto l'occasione per visitare il centro di Taormina, uno dei gioielli della corona siciliana, da sempre conosciuta in tutto il mondo per i suoi scenari naturali, le sue coste e i suoi monumenti storici.