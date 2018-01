I pazzi dell'anno nuovo: in diecimila in mare all'Aia

L'Aia, (askanews) - Erano circa diecimila sulla spiaggia di Scheveningen, quartiere balneare del'Aia in Olanda, a gettarsi nel mare del Nord secondo la tradizione per festeggiare l'anno nuovo, incuranti del freddo, molti venuti dall'altra parte del globo, fin dall'Australia."E' stato fantastico. Il modo migliore per cominciare l'anno"."Era sulla mia lista delle cose da fare. Sono venuto da Città del Capo" dice un australiano."E' uno shock, fa freddo! Ma è bello. Una bella sveglia per il primo gennaio. Bellissimo. Iniziamo con freschezza" dicono due ragazze olandesi.