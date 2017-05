I peggiori insulti del dibattito Macron-Le Pen

Roma, 4 mag. (askanews) - Il giorno dopo il "dibattito degli insulti", Marine Le Pen è stata contestata a colpi di uova in Bretagna e Emmanuel Macron si è vestito da operaio per visitare una vetreria di Albi, nel sud. Per Thomas Guénolé, politologo: "Per riassumere, il dibattito si è limitato a Marine le Pen che ripeteva "lei è il candidato del Sistema" e Macron di fronte che ripeteva "Lei è impreparata, lei è impreparata".E poi tanti insulti: banchiere, piccolo Hollande, amico dei jihadisti, candidato dei soldi, estremista europei, mentre Le Pen per Macron era impreparata, piena d'odio, nutrita delle paure dei francesi, bugiarda e sottomessa a Putin."Non sarà il dibattito a decidere il vincitore. Probabilmente sarà Emmanuel Macron. Forse il voto si sposterà un pochino ma non ci saranno rivoluzioni." conclude il politologo. Appuntamento alle urnedomenica 7 maggio.