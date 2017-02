I rumeni tornano ancora in piazza contro la corruzione

Bucarest (askanews) - Il Governo ancora sotto pressione in Romania, dove la marcia indietro sul decreto anticorrotti non ha placato la piazza: i manifestanti sono tornati ancora una volta a manifestare e chiedere in gran forza le dimissioni dell'esecutivo e nuove elezioni anche se le ultime si sono tenute solo due mesi fa, l'11 dicembre scorso.L'esecutivo socialdemocratico ha superato un voto di sfiducia in Parlamento, due ministri, al commercio e giustizia, si sono dimessi. La mobilitazione prosegue anche se il cosiddetto decreto salvacorrotti è stato ritirato e il premier ha chiesto al parlamento di legiferare contro la corruzione.