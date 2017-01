I segreti di Tao, 98 anni: maestra di yoga più anziana al mondo

Roma, (askanews) - E' l'insegnante di yoga più anziana al mondo, anche se a vederla non si direbbe. Tao Porchon-Lynch, 98 anni, fisico asciutto e tonico, tiene ancora 5 classi di yoga a settimana a New York e si piega come una ragazzina. Nata in India, ma da tempo residente a New York, ha girato il mondo praticando e imparando nuove tecniche. Ancora oggi si reca a lezione guidando la sua Smart, felice di aiutare i suoi allievi a eseguire nuove posizioni, ma soprattutto a respirare e a concentrarsi sulla propria forza interiore. E' un esempio di salute e positività in un mondo sempre più ossessionato dalla forma fisica e dalla longevità.Il suo elisir di lunga vita? Sicuramente anche la sua energia positiva. "Non penso mai a cosa potrebbe andare male. Perché dovrei? Non mi concentro sulla mia età, io posso ancora fare tante cose".Tanto yoga e poca fame. "Con l'acqua mi ci lavo. Bevo succhi di frutta. Attualmente mangio mezzo pompelmo al giorno e bevo qualche succo, quando mi ricordo di mangiare, perché non sono mai stata molto interessata al cibo".Ha delle idee molto precise: "Quello che ti metti in testa, si materializzerà. E mai rimandare le cose e dire: le farò domani. Il domani non esiste. Un minuto dopo mezzanotte è già oggi".Tra i suoi mentori c'è naturalmente Gandhi: "Mi disse questa cosa: gli uomini hanno incredibili idee, ma sono le donne che le mettono in pratica. Lui diceva sempre: vivete insieme e condividete ogni cosa".Tao stupisce per la sua energia, le prime a meravigliarsi sono le sue allieve che la vedono eseguire le posizioni yoga insieme a loro. "Per me è un'ispirazione - dice Julie-Ann - il fatto che a 98 anni possa guidare, essere autonoma e fare gli asana mi dà molta speranza".