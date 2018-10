I vestiti di nozze di Harry e Meghan in mostra a Windsor

Roma, (askanews) - Mentre prosegue il viaggio di Harry e Meghan, in Australia, i loro abiti nuziali, indossati lo scorso 19 maggio, sono stati esposti al castello di Windsor, dove si è tenuta la cerimonia, nella mostra "Un matrimonio reale: Il Duca e la Duchessa del Sussex", visitabile fino al 6 gennaio 2019.Ci sono bozzetti, dettagli dei preparativi dell'evento, anche registrazioni della coppia reale che decide i fiori, la musica e altri particolari, ma il pezzo clou è sicuramente il vestito bianco di seta creato per Meghan dalla stilista britannica Clare Waight Keller per Givenchy, con il velo in tulle lungo 5 metri e bordato di pizzo con fiori ricamati provenienti dai 53 paesi del Commonwealth, oltre al prezioso diadema di platino prestato dalla regina Elisabetta, il Queen Mary.Caroline De Guitaut, curatrice della Royal Collection: "La dimensione del velo è piuttosto imponente. E' lungo 5 metri e ha dei ricami incredibilmente delicati, è stato realizzato dalla House of Lesage per Givenchy. E i visitatori noteranno non solo la bellezza e la luminosità dell'abito da sposa ma potranno ammirare da vicino anche questo incredibile ricamo tridimensionale".In mostra c'è anche l'uniforme dell'Ordine della Cavalleria indossata per le nozze dal principe Harry, una copia però dell'originale, e ci sono i vestiti da paggetti indossati dalla piccola Charlotte, damigella d'onore e dal principino George.Dopo Windsor, gli abiti nuziali saranno esposti al Palazzo Holyrood di Edimburgo dal 14 giugno al 6 ottobre 2019.