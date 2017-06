(Agenzia Vista) Istanbul, 25 giugno 2017 La polizia e' intervenuta al gay pride sparando proiettili di gromma, lacrimogenti e usando gli idranti per disperdere la manifestazione, che era stata bandita per il terzo anno consecutive. Molte le persone arrestate durante l'intervento degli agenti, anche alcuni giornalisti sono stati portati in caserma. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev