Il baby Trump gonfiabile per protestare contro il presidente Usa

Londra, 4 giu. (askanews) - La nuova versione del "Baby Trump", il gigantesco pupazzo gonfiabile che prende in giro il presidente degli Stati Uniti, è tornato a Londra. E si trova a svolazzare in mezzo ai manifestanti che si sono radunati davanti al parlamento britannico. Sono in migliaia a protestare contro la visita di stato di Donald Trump, in corso a Londra.