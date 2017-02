"Il bel Danubio blu", ha 150 anni il valzer più ballato di sempre

Vienna (askanews) - E' uno dei brani di musica classica più popolari e quasi sicuramente il più ballato, senza contare che accompagna una delle sequenze più belle della storia del cinema in "2001 Odissea nello spazio".Compie 150 anni "Il bel Danubio blu", il valzer scritto da Johann Strauss Figlio ed eseguito per la prima volta a Vienna nel febbraio del 1867. La capitale austriaca celebra l'anniversario con varie iniziative dedicate al brano che è considerato, senza esserlo ufficialmente, il vero inno nazionale: alla proclamazione dell'indipendenza dalla Germania il 29 aprile 1945, fu infatti suonato il valzer di Strauss davanti al Parlamento per celebrare la neonata repubblica.Alla Haus der Musik, la casa della musica, chiunque può improvvisarsi direttore d'orchestra per dare il la al "Bel Danubio blu". Mentre alla Wienbibliotek sono in mostra fino a maggio documenti, litografie e spartiti del celebre brano che in Austria segna anche il nuovo anno quando è suonato come secondo fuori programma, durante il Concerto di Capodanno dei Wiener Philharmoniker.