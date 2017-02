(Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) St.Ives Laura e James Russell hanno deciso di sposarsi in Cornovaglia, ma qualcosa durante il matrimonio va storto. Il testimone si alza, si avvicina alla coppia e si accorge di aver dimenticato gli anelli, ma e' solo una trovata comica per mostrare un video in cui si vede un french bulldog, di nome George, salvare il matrimonio, arrivando con gli anelli all'altare. fonte Facebook