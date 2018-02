Vienna, (askanews) - A Vienna come ospite del Ballo dell'Opera dove è ospite del presidente austriaco Van der Bellen, il presidente ucraino Petro Poroshenko è stato ricevuto dal neopremier austriaco, il giovane cancelliere Sebastian Kurz."Siamo felici di vedere che negli ultimi anni, l'Ucraina ha proseguito sul cammino delle riforme necessarie. L'Austria è il principale investitore in Ucraina, abbiamo un enorme interesse economico nella regione" ha detto Kurz in conferenza stampa.