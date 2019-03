(Agenzia Vista) Finlandia, 15 marzo 2019 Battesimo del mare per Costa Smeralda al cantiere navale Meyer Turku, in Finlandia alla presenza del direttore generale di Costa Crociere Neil Palomba e Ian Meyer, Ceo dei cantieri. Costa Smeralda entrerà in servizio nell’ottobre 2019 e sarà la prima nave da crociera destinata al mercato mondiale alimentata a LNG, il combustibile fossile più “pulito” al mondo / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev