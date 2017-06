Il capo del Pentagono: la Nordcorea è una minaccia per tutti noi

Singapore (askanews) - La Corea del Nord, con il suo programma nucleare militare, è "una minaccia per tutti noi". lo ha detto il segretario americano alla Difesa, Jim Mattis, chiedendo alla comunità internazionale di collaborare sulla questione."Di conseguenza, è imperativo fare la nostra parte per sostenere l'obiettivo comune della denuclearizzazione della penisola coreana", ha sostenuto durante un summit dedicato proprio alla sicurezza a Singapore.La Corea del Nord ha effettuato lunedì a un nuovo lancio di un missile balistico, l'ultimo di una serie di test che violano delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. "Le azioni del regime" nordcoreano "sono manifestamente illegali rispetto al diritto internazionale", ha detto Mattis che ha sottolineato come "L'amministrazione Trump sia incoraggiata dal rinnovato impegno della Cina di lavorare con la comunità internazionale per la denuclearizzazione".