Il Carnevale di Rio de Janeiro nell'era di Bolsonaro

Rio de Janeiro, 1 mar. (askanews) - Il Brasile si prepara a festeggiare il primo carnevale dell'era Bolsonaro. Molti temono che il nuovo presidente, noto per le sue dichiarazioni polemiche a favore della dittatura militare e la tortura e contro le donne e le minoranze razziali, etniche e sessuali, possa mettere un freno alla grande festa brasiliana e preparano un carnevale di protesta. Nel mirino del governo ci sono le minoranze e per questo gli organizzatori delle sfilate faranno sfilare carri irriverenti e provocatorio proprio per difendere i diritti di donne, omosessuali, neri e indios.