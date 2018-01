(Agenzia Vista) Viareggio, 28 gennaio 2018 Il carnevale di Viareggio comincia all'insegna della politica con i suoi carri tematici Ozio, Vizio e Vitalizio, cosi' inizia il carnevale e Viareggio, con i carri allegorici dedicati alla politica, in questo anno in cui si votera' per le elezioni nazionali e Regionali, in Lazio e Lombardia. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev