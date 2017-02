Il contadino francese star di Youtube da un un milione di click

Saint-Senoch (askanews) - Ogni settimana David Forge si dedica a portare avanti l'azienda agricola di famiglia, cura i suoi campi di cereali, guida il trattore. Una vita d'altri tempi se non fosse che tutto viene filmato con telecamere e un drone e pubblicato su YouTube, dove il contadino francese ha conquistato un numeroso pubblico. I suoi video hanno superato il milione di visualizzazioni."Faccio questi video perché mi hanno sempre fatto molte domande su questo mestiere. Non ho sempre fatto questo mestiere di coltivatore di cereali e ho capito che molta gente ha parecchie curiosità. Quindi mi è sembrato giusto raccontare a tutti come passo le mie giornate: faccio vedere come semino, spiego perché metto il seme a 4 cm di profondità per esempio. Spiego perché e come lavoro".Preciso senza essere pesante, David descrive le tante curiosità attorno al suo mestiere con grande passione e capacità comunicativa: saperi antichi, che la sua famiglia si tramanda da quattro generazioni, pronti a conquistare il futuro e migliaia di ragazzi sul Web.