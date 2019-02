(Agenzia Vista) Piemonte, 22 febbraio 2019 Il Corecom Piemonte presenta a Palazzo Lascaris i dati delle attivita' del 2018 Il Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) presenta i numeri del 2018 in Regione Piemonte. Nel corso della conferenza è emerso un aumento delle richieste di conciliazione, con un incremento del 35% rispetto al 2017. Ciò ha permesso la restituzione ai cittadini oltre due milioni di euro. L'entrata in funzione della piattaforma nazionale del Concilia Web ha portato ad un ulteriore incremento delle richieste, con una previsione del raddoppio delle domande per il 2019. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev