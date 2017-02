Il cucciolo di leontigre nato in un circo in Russia

Roma, (askanews) - E' un cucciolo di leontigre, nato in un circo itinerante del sud della Russia; una rarità, con il pelo del leone e le striature della tigre; due specie geneticamente compatibili che però si accoppiano solo in cattività. Il piccolo, appena due mesi è stato tirato su a latte di capra."Ieri abbiamo cominciato a svezzarlo e ha mangiato un etto di carne di manzo" spiega Eric Airapetyan, direttore del circo.Mamma tigre si chiama Principessa, papà leone Cesare; il piccolo è stato chiamato Zar. I leontigre possono crescere fino a diventare fra i felini più grossi, oltre quattrocento chili."Non si trovano in natura", spiega il direttore. "Tigri e leoni vivono in ambienti naturali diversi. In tutto ne esistono circa venti al mondo; e solo negli zoo tigri e leoni si incontrano".