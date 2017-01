Il discorso di addio di Obama: "Yes we did, yes we can"

Chicago (askanews) - "Servirvi è stato il più grande onore della mia vita. Non mi fermerò qui, sarò con voi, come cittadino, fino alla fine dei miei giorni"E' stato un lungo, commovente discorso bagnato dal calore della sua gente, che chiedeva "altri quattro anni". Barack Obama ha tenuto il suo discorso d'addio da presidente degli Stati Uniti a Chicago, nella città dove era cominciato il suo grande sogno otto anni fa.Dal McCormick Place ha puntato ancora una volta al suo messaggio ottimistico, in un momento in cui gli Stati Uniti sono divisi come non mai. Ha parlato al popolo, ai cittadini, come aveva fatto nel 2008. "Vi chiedo un'ultima cosa, continuate a credere - non in me ma in voi", ha detto Obama.È stato un discorso simbolico quello del primo presidente afromaricano della storia, che haricostruito le conquiste, le difficoltà e le sfide di otto anni alla Casa Bianca. Obama ha mantenuto come sempre un alto livello oratorio, cedendo solo una volta alla commozione, quando ha ringraziato sua moglie Michelle e le figlie Malia e Sacha.In realtà Obama non ha alcuna intenzione di ritirarsi. E infatti ha concluso il suo ultimo discorso con la frase che ha guidato la sua campagna elettorale nel 2008. Unendo però tutto quello che è stato fatto in questi otto anni ("Yes We Did") e quello che succederà nei prossimi anni: "Yes We Can". Quasi a voler riaprire il cerchio di una nuovastagione "da cittadino".