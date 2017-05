Il disgelo Usa-Russia comincia dall'Artico con gara di curling

Dudinka (Russia), (askanews) - Comincia dall'Artico il disgelo tra gli Usa e la Russia con una gara di curling, sport antico, olimpico, ancora molto praticato proprio nelle terre del freddo. Ed è il distretto polare russo Tamyr Dolgano-Nenets a ospitare per la prima volta la Arctic Cup 2017.Rappresentate Svezia, Usa, Canada, Svizzera, Finlandia e naturalmente la Russia. Ma particolare è soprattutto il posto scelto per accogliere la sfida: Dudinka, in mezzo alla Tundra, accanto alla città di Norilsk, cuore metallurgico della Federazione russa, chiuso agli stranieri.Qua il Permafrost ricorda l'Era glaciale, mentre lo sport permette un disgelo che ancora la politica internazionale non sembra voler concedere. E nonostante le tensioni tra Washington e Mosca e le polemiche del Russiagate che divampano sulla stampa internazionale, il curling offre una sfida senza colpi bassi.Nina Roth, skip del team Usa che ha origini siciliane, spiega:(Disgelo Usa-Russia comincia da Artico con gara di curling in 00:19)IN: 00.18/19Out:"Non avrei mai pensato di avere l'opportunità di andare in Russia e avere una fantastica esperienza come questa. La cosa fondamentale è proprio questa: venire qui e buttare giù le barriere. Un compito speciale per noi donne del curling: iniziare relazioni nuove. Noi siamo molto contente di essere qui, è un esperienza incredibile. Non vediamo l'ora di tornare a casa e raccontare che esperienza fantastica abbiamo avuto in Russia"La pensa così anche Yuldus Balakireva, della squadra locale di Krasnoyarsk:IN: 1.48"Queste competizioni sono estremamente importanti e significative. Per noi è la prima volta a questo livello. Le squadre si sono dimostrate molto positive, e anche quando abbiamo fatto escursioni insieme nei musei locali, tutte erano contente di posare insieme per la foto di gruppo. E' stata davvero una bellissima esperienza".