Il fiume Aurajoki ancora ghiacciato a Turku in Finlandia, nonostante la primavera sia vicina

(Agenzia Vista) Finlandia, 15 marzo 2019 Lungo il fiume Aura (Grande Carro) si può passeggiare sulle vie di ciottoli medievali. Il fiume è il cuore della città, nacora ghiacciato in superficie nonostante l'approssimarsi della primavera. D’estate le rive del fiume si riempiono di vita, con persone che si riuniscono per mangiare, bere e ascoltare musica. Nel fiume sono anche attraccate vecchie barche a vela e da qui partono le crociere verso l’arcipelago o la vicina Naantali. Ufficialmente Turku compare sulla mappa accanto al fiume Aurajoki dal 1229 e da allora è sempre stata in fermento. D’estate la città pullula di eventi e festival: tango, medio evo, musica, teatro, arte, design e altro ancora / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev