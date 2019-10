Il flash mob di Giorgia Meloni davanti all'ambasciata turca

Siria, Meloni: no a imperialismo sultano Erdogan, subito sanzioni - "No all'imperialismo del sultano Erdogan! Davanti l'ambasciata turca per chiedere SANZIONI IMMEDIATE per la Turchia. #StopErdogan". Così Giorgia Meloni, leader di FdI su twitter dove ha pubblicato il video della manifestazione organizzata dal partito sotto l'ambasciata turca. "E' una minaccia oggi per il Medioriente domani per l'Europa - ha scandito Meloni -. E' inaccettabile la guerra ai curdi siriani, crediamo che l'Occidente non possa rimanere a guardare, così come la Nato e l'Ue che in quetsi anni alla Turchia ha dato molte risorse".