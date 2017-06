Il Gay Pride multicolore ad Udine riempie le strade

(Agenzia Vista) Roma, 10 giugno 2017 Fvg Pride: più di 4.000 partecipanti al corteo per i diritti lungo le strade di Udine Il percorso da via Carducci a piazza Libertà con concerto finale sul piazzale del castello. Serracchiani: «I diritti non dovrebbero avere colore politico. È un momento importante per Udine ma anche per tutta la regione, perché è il suggello alle tante iniziative sui diritti che nella storia di questa città e del Friuli Venezia Giulia sono stati portati avanti per il rispetto dei diritti fondamentali della persona». A dirlo è il presidente della Regione, Debora Serracchiani, che al momento della partenza del corteo era in testa insieme al sindaco Furio Honsell e dell'assessore regionale Loredana Panariti. Courtesy Udinese Tv. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev