Il Giro d'Italia è partito da Gerusalemme, Netanyahu: "Felice che il mondo sia qui"

(Agenzia Vista) Gerusalemme, 04 maggio 2018 Il primo ministro Benjamin Netanyahu e sua moglie, Sara Netanyahu, si sono incontrati con la squadra israeliana che partecipa alla 101esima edizione del Giro d'Italia "Siamo molto emozionati per questa gara, in una competizione che per la prima volta esce dall’Europa ed è qui in Israele. E in particolare - ha concluso - ci felicitiamo che siano venuti ciclisti da tutto il mondo, incluso quello arabo. Questo è un messaggio molto importante per Gerusalemme, la nostra città della pace". _Courtesy IsraeliPM Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it