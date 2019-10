(Agenzia Vista) Strasburgo, 23 ottobre 2019 Il leghista Ciocca lancia cioccolato turco in Aula al Parlamento Ue, la Presidente lo riprende Durante la discussione in Parlamento Europeo a proposito della situazione in Siria, l'europarlamentare della Lega Angelo Ciocca ha lanciato in Aula una tavoletta di cioccolato turco. La vicepresidente Mairead McGuinness, che presiedeva la seduta, lo ha ripreso. /courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it