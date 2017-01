Il Messico investe nei consolati sul territorio degli Stati Uniti

Città del Messico (askanews) - Il Messico investe nei consolati negli Stati Uniti per offrire una rete di protezione ai propri cittadini che vivono oltre confine. Lo ha annunciato il presidente messicano Enrique Pe a Nieto: "Per proteggere la libertà, i diritti e la loro dignità, ho dato indicazioni per incanalare mezzo milione di dollari nella rete consolare negli Stati Uniti", ha spiegato il presidente messicano. Nei suoi primi giorni di mandato a Washington Donald Trump sta mettendo a dura prova la relazione tra i due paesi: "La relazione deve avere come fondamenta la sovranità nazionale, il rispetto della nostra dignità e della nostra indipendenza, ma anche l'amicizia e la cooperazione tra due popoli che sono confinanti, amici e partner commerciali""Venerdì scorso ho parlato per un'ora al telefono con il presidente degli Stati Uniti per sottolineare l'importanza che noi messicani diamo a queste questioni fondamentali che riteniamo irrinunciabili", ha spiegato Nieto che ha concluso così: "Riconosco che affronteremo momenti difficili e un periodo di duro lavoro"