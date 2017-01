Il monito di Obama a Trump: non si può governare da soli

Washington (askanews) - Barack Obama ha salutato i giornalisti americani augurando loro "buona fortuna", auspicando che la stampa continui a fare il suo lavoro senza interferenze perché "la democrazia ne ha bisogno" e lanciando un monito a Trump: il lavoro che lo aspetta "è talmente grande che non lo si può fare da soli". Nella sua ultima conferenza stampa alla Casa Bianca, a 24 ore dall'insediamento di Donald Trump, ha affrontato i temi più attuali di queste ultime settimane di amministrazione, a partire dalla politica estera."Io penso che sia nell'interesse dell'America e del mondo avere un rapporto costruttivo con la Russia, questo è stato il mio approccio", ha detto, esprimendo poi grande preoccupazione per la situazione in Medioriente. "E' ovviamente una situazione molto volatile. Quello che abbiamo visto in passato è che se ci sono mosse unilaterali su questioni fondamentali e delicate per entrambe le parti in causa, può essere esplosivo".Sul fronte interno ha parlato della decisione di ridurre la pena a Chelsea Manning, che passò informazioni riservate a Wikileaks, dicendo che le era stata comminata una pena "sproporzionata".Sul futuro non si è sbilanciato, "voglio scrivere, trascorrere tempo prezioso con le mie figlie" ha detto, ma lasciando intendere che su alcuni temi non ha alcuna intenzione di stare zitto. Tornerò a parlare, ha ribadito, se "i valori fndamentali" americani saranno messi in gioco.