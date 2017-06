Il Moscow Country Club, il 18 buche da cui è passata la storia

Nahabino (askanews) - Tra queste buche è passato il disgelo tra l'Urss e gli Usa. E ancora qualcuno si augura che, in qualche modo, questo spazio si trasformi in un luogo non solo di relax, ma anche di dialogo. Per rendere possibile un nuovo avvicinamento tra Mosca e l'Occidente. Oltre ad essere ormai da oltre venti anni luogo dove una volta all'anno si raccolgono ingenti fondi per una nobile causa: aiutare i bambini malati terminali.L'idea di costruire un campo da golf regolamentare in Russia risale ai primi anni '70 quando i dirigenti del governo dell'Urss invitarono l'americano Armand Hammer per tentare di scoprire cosa servisse per attirare il business occidentale. Hammer rispose "limousine e un campo da golf .Nel 1988 iniziò la costruzione: sarebbe stato il primo campo da golf a 18 buche russo. E la storia è passata così nella foresta di betulle di Nakhabino a 15 km da Mosca. Il campo è stato progettato da Robert Trent Jones Jr. e sin dalla sua apertura nel 1993, il Moscow Country Club è diventato luogo per numerose gare di golf, tra cui il Russian Open, il primo torneo di golf professionale del paese. Ma anche per iniziative benefiche come il Torneo di beneficenza giunto alla sua XXII edizione e fortemente voluto dall'Updk, una delle più antiche società russe, fondata ai tempi di Lenin, 96 anni orsono, nonché una delle più grandi compagnie immobiliari del Paese.Il torneo ha permesso di salvare decine di bambini malati e di rendere meno pesanti le sofferenze di altri, per i quali cure non esistono. Ce ne parla il direttore generale dell Updk Aleksey Izotov: "Ci troviamo oggi in quella che è di fatto una filiale dell Updk. se parliamo del Golf Club, di sicuro parliamo di qualcosa di cui andiamo fieri. È stato il primo club della Federazione russa, destinazione di grandi risorse. Con l'ultimo uragano abbiamo perso 50 alberi, ma ci siamo affidati subito ai nostri tecnici. E il campo è tornato nel suo aspetto ideale come sempre".